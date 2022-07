Elche | UFFICIALE | Omar Mascarell rinnova

Pubblicità

UFFICIALE: Omar Mascarell rinnova con l'Elche fino al 2025. Elche, ufficiale il rinnovo di contratto di Javier Pastore. Ex rosa, UFFICIALE: Pastore rinnova con l'Elche. Pastore, ufficiale il rinnovo con l'Elche. L'ex Palermo: "Sarò un giocatore diverso"

Volevo parlarvi e comunicarvi che ho rinnovato per un altro anno con l'e parteciperò con grande voglia a questo anno che per il club sarà molto importante, essendo il centenario. Da parte mia, ...Quattro campioni nel box, ma i posti nella squadradel prossimo anno sono solo 2: uno se lo è già preso Bagnaia , e allora chi sarà il suo ...30 Siviglia - Mallorca 0 - 0 21:30- A. ... UFFICIALE: Elche, l'attaccante Pere Milla ha rinnovato fino al 2025 Come riportato sui propri canali social, l'Elche ha ufficializzato il rinnovo di Omar Mascarell. Il centrocampista classe '93 continuerà a giocare con il club spagnolo per altre due stagioni.L’Elche ha ufficializzato attraverso i propri canali social il rinnovo del contratto del centrocampista argentino Javier Pastore ...