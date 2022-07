Edoardo Tavassi riceve il responso medico dopo l’infortunio a L’Isola

(Di sabato 9 luglio 2022) Isola:ilper molti avrebbe vintodei Famosi se non fosse stato per l‘infortunio subito che l’ha costretto a lasciare il programma a un passo dalla finale. Ora ci sono delle novità. L’ex naufrago del reality di Canale 5 ieri ha ricevuto il, che ha L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

infoitcultura : Edoardo Tavassi dal medico dopo l’Isola dei Famosi 2022: ecco che cosa ha - tuttopuntotv : Edoardo Tavassi dal medico dopo l’Isola dei Famosi 2022: ecco che cosa ha #isola #IsoladeiFamosi #EdoardoTavassi - infoitcultura : Edoardo Tavassi e il retroscena su Soleil: ecco cosa è davvero accaduto all’Isola dei Famosi - infoitcultura : Edoardo Tavassi 'Selfie con chirurgo plastico che allunga il pen*'/ 'Penseranno che ho fatto operazione ma..' - infoitcultura : Edoardo Tavassi va a farsi visitare la gamba dopo l’infortunio all’Isola 16 -

Nonostantenon senta alcun dolore al ginocchio, la sua articolazione, dopo l'incidente dell' Isola dei Famosi non gode esattamente di buona salute tanto che sarà costretto ad operarsi. Ecco cosa ...Nonostantenon senta alcun dolore al ginocchio, la sua articolazione, dopo l'incidente dell' Isola dei Famosi non gode esattamente di buona salute tanto che sarà costretto ad operarsi. Ecco cosa ...Isola dei Famosi: dopo l'infortunio Edoardo Tavassi riceve il responso medico e ne rivela il risultato sui social ...Edoardo Tavassi sembra stufo di quanto gli sta succedendo in questo periodo. Infatti l'ex naufrago dovrà sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico.