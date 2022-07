Donne nel pallone: la “piccola” grande Lisa Boattin (Di sabato 9 luglio 2022) Siamo giunti al primo episodio della nostra rubrica “Donne nel pallone”, in cui vi portiamo a conoscere alcune protagoniste del calcio femminile italiano. Il pezzo di oggi è dedicato ad una giocatrice che, nonostante la giovane età, è già in assoluto una delle colonne delle Juventus Women e della Nazionale. Parliamo di Lisa Boattin, classe 1997, di professione terzino sinistro. Dal 2017 veste la maglia bianconera e, attraverso un percorso di costante crescita, è arrivata tra le top assolute della Serie A. Per la stagione 2020/2021, infatti, è stata insignita di alcuni prestigiosi riconoscimenti individuali. Prima come miglior difensore, poi come miglior giocatrice in assoluto del campionato. Non resta ora che andare a scoprire qualcosa di più su questo straordinario talento. Lisa ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 9 luglio 2022) Siamo giunti al primo episodio della nostra rubrica “nel”, in cui vi portiamo a conoscere alcune protagoniste del calcio femminile italiano. Il pezzo di oggi è dedicato ad una giocatrice che, nonostante la giovane età, è già in assoluto una delle colonne delle Juventus Women e della Nazionale. Parliamo di, classe 1997, di professione terzino sinistro. Dal 2017 veste la maglia bianconera e, attraverso un percorso di costante crescita, è arrivata tra le top assolute della Serie A. Per la stagione 2020/2021, infatti, è stata insignita di alcuni prestigiosi riconoscimenti individuali. Prima come miglior difensore, poi come miglior giocatrice in assoluto del campionato. Non resta ora che andare a scoprire qualcosa di più su questo straordinario talento....

