Crisi di nervi per la Regina Elisabetta: William e Kate infrangono le sue regole (Di sabato 9 luglio 2022) nervi a fior di pelle e grande irritazione per Regina Elisabetta: William e Kate hanno violato due regole fondamentali. La Regina Elisabetta – Screenshot InstagramLa Regina Elisabetta appartiene alla vecchia scuola. Ha vissuto in prima persona le terribili restrizioni della Seconda Guerra Mondiale e quindi non accetta determinati comportamenti. Comportamenti che invece il Principe William e sua moglie Kate Middleton stanno tenendo in maniera ripetuta. La Regina ama profondamente Kate e William, che danno continuamente prova di tenere a cuore le sorti della corona inglese, cosa che di certo non si può dire dell’altra ... Leggi su ck12 (Di sabato 9 luglio 2022)a fior di pelle e grande irritazione perhanno violato duefondamentali. La– Screenshot InstagramLaappartiene alla vecchia scuola. Ha vissuto in prima persona le terribili restrizioni della Seconda Guerra Mondiale e quindi non accetta determinati comportamenti. Comportamenti che invece il Principee sua moglieMiddleton stanno tenendo in maniera ripetuta. Laama profondamente, che danno continuamente prova di tenere a cuore le sorti della corona inglese, cosa che di certo non si può dire dell’altra ...

seidr86 : Per un pó sparisco, sono al pronto soccorso, ho avuto una crisi di nervi tale che ho rotto un bicchiere e mi sono f… - 1926_cri : È un uomo sull'orlo di una crisi di nervi - muccy : @poilofaccio No ma è il bestemmione in caps lock che mi ha fatto capire che sei in piena crisi di nervi. Fai partire un tè freddo alla pesca - SL4YLENA0 : sto male pamir in preda a una crisi di nervi #GizliSakli - TommyBrain : Sull’orlo di una crisi di nervi' -