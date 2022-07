Cina e Stati Uniti, prove di dialogo per appianare le divergenze: 'Ma condannate Mosca' (Di sabato 9 luglio 2022) Tentativi di distensione: il ministro degli Esteri cinese Wang Yi e il segretario di Stato americano Antony Blinken hanno concordato su un miglioramento delle relazioni tra le due super potenze. Lo ha ... Leggi su globalist (Di sabato 9 luglio 2022) Tentativi di distensione: il ministro degli Esteri cinese Wang Yi e il segretario di Stato americano Antony Blinken hanno concordato su un miglioramento delle relazioni tra le due super potenze. Lo ha ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Cina e Stati Uniti: due strategie diverse per neutralizzare WikiLeaks 'La rivoluzione di WikiLeaks': @SMaurizi rip… - sbonaccini : L'Italia conclude i Mondiali di Nuoto di Budapest al terzo posto nel medagliere ???? ??????? ?? Dietro solamente a due… - fabiodellanno : RT @insideoverita: Il voto in Papua Nuova Guinea riapre la sfida tra Cina e Stati Uniti per il Pacifico - CiroNoEuro : La Russia avrebbe intenzione di sfilarsi dal progetto Craic CR929, ipotetico aereo a lungo raggio in competizione… - AlbertHofman72 : @Davidelosko @Pistacchio89 @erikello @Carmlia23 @ProfCampagna @EugenioCardi Io sono europeista, detesto la Russia d… -