Camera di Commercio Irpinia-Sannio: accordo su Mastroberardino (Di sabato 9 luglio 2022) Si è riunito nel pomeriggio di ieri il gruppo storicamente facente riferimento a Piero Mastroberardino con i rappresentanti della Cisl, di Confcooperative, Confesercenti ed ABI. La riunione è servita a costruire la convergenza sul programma di governo e di gestione della neonata Camera di Commercio Irpinia Sannio e per la costruzione di una maggioranza solida a sostegno di Piero Mastroberardino. Sul programma, probabilmente, si riscontrerà anche l’adesione della compagine che fa riferimento a ConfCommercio. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 9 luglio 2022) Si è riunito nel pomeriggio di ieri il gruppo storicamente facente riferimento a Pierocon i rappresentanti della Cisl, di Confcooperative, Confesercenti ed ABI. La riunione è servita a costruire la convergenza sul programma di governo e di gestione della neonatadie per la costruzione di una maggioranza solida a sostegno di Piero. Sul programma, probabilmente, si riscontrerà anche l’adesione della compagine che fa riferimento a Conf. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Pubblicità

ACoppolino52 : RT @SforzaFogliani: 96 Pagg Corsera sull’Emilia, niente per noi. Ma poi ci mettono per la Camera commercio insieme a Pr e Reg. Noi, tutti c… - CarloneDaniela : RT @nikinik64773225: Hanno votato per farci sospendere dal lavoro lasciandoci senza stipendio,ci hanno impedito di prendere un autobus,anda… - ServiziAlLavoro : Guadagno (UniLavoro PMI): 'I dati della Camera di Commercio su sgravi fiscali e salari sono ... Intervento di Giova… - GazzChianti : FIRENZE - Camera di Commercio Firenze: “In Toscana più di 50mila dimissioni volontarie nel primo trimestre 2022”. '… - cinziaconti4 : RT @camcomroma: L'8 luglio del 1831 nasceva l'attuale Camera di Commercio di Roma. Ancora oggi la nostra Istituzione è impegnata nella prom… -