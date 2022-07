Calcio: Genoa, respinto il ricorso di Caicedo, ora l'attaccante è svincolato (Di sabato 9 luglio 2022) Genova, 9 lug. - (Adnkronos) - Felipe Caicedo non è più un calciatore del Genoa: il Collegio Arbitrale ha respinto il ricorso dell'attaccante, che l'estate scorsa aveva firmato un contratto di un anno con opzione di rinnovo fino al 2024. Un'opzione non esercitata correttamente dall'ecuadoriano, ora svincolato. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) Genova, 9 lug. - (Adnkronos) - Felipenon è più un calciatore del: il Collegio Arbitrale haildell', che l'estate scorsa aveva firmato un contratto di un anno con opzione di rinnovo fino al 2024. Un'opzione non esercitata correttamente dall'ecuadoriano, ora

