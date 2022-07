Pubblicità

Italpress : Unrae, nel primo semestre vendite veicoli industriali in calo -

"La chiusura in negativo del mercatoprimo semestre 2022 palesa il protrarsi delle gravi ... Starace, presidente della Sezione Veicoli Industriali dell'. "A questo punto, appare evidente che ...Tempo di notizie per il tg di questa settimana, esce il comunicatosulle immatricolazioni: a giugno mercato ancora in calo ( - 15%).primo semestre, "buco" di 200 mila vetture. A rilento gli incentivi per le elettriche, urge allargare la platea ad aziende e ...Non c'è solo il mercato delle nuove auto in Italia ad essere in difficoltà. Infatti, anche quello dell'usato continua a mostrare segnali negativi. Secondo l'ultimo rapporto dell'ACI, nel mese di giugn ...Il mercato dei veicoli industriali presenta a giugno un segno positivo rispetto allo stesso mese del 2021 (+5,7%), ma il primo semestre dell'anno chiude in rosso (-4%) con 13.373 unità immatricolate c ...