Ultime Notizie – Lavoro, Cri: ‘900 persone orientate con ‘Lisa’, progetto di inclusione di persone vulnerabili’ (Di venerdì 8 luglio 2022) Si chiama Lisa, si legge ‘Lavoro, inclusione, sviluppo, autonomia‘ . E il progetto della Croce Rossa Italiana, sviluppato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per favorire l’inclusione lavorativa delle persone in condizione di svantaggio e vulnerabilità e accrescere la consapevolezza della comunità sull’ importanza di coniugare produttività e inclusione sociale. Sono 21 i presidi Cri operativi in tutta Italia e oltre 800 i volontari formati per costruire percorsi di inclusione, orientamento al Lavoro e formazione professionale, 900 le persone in condizioni di svantaggio e vulnerabilità orientate, 40 le ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 8 luglio 2022) Si chiama Lisa, si legge ‘, sviluppo, autonomia‘ . E ildella Croce Rossa Italiana, sviluppato con il finanziamento del Ministero dele delle Politiche Sociali, per favorire l’lavorativa dellein condizione di svantaggio e vulnerabilità e accrescere la consapevolezza della comunità sull’ importanza di coniugare produttività esociale. Sono 21 i presidi Cri operativi in tutta Italia e oltre 800 i volontari formati per costruire percorsi di, orientamento ale formazione professionale, 900 lein condizioni di svantaggio e vulnerabilità, 40 le ...

