Ultime Notizie – Covid oggi Basilicata | 1 004 contagi e 4 morti | bollettino 8 luglio

(Di venerdì 8 luglio 2022) Sono 1.044 i nuovi casi dio da coronavirus,, 8, secondo ildella task force regionale che riferisce di 2.455 tamponi (molecolari e antigenici). Si registrano anche quattro decessi: le persone decedute, tutti uomini, di età compresa fra 71 e 84 anni, risiedevano a Potenza (3) e Latronico. Nella stessa giornata sono state registrate 426 guarigioni. I ricoverati per-19 sono 70 (-2) di cui 0 (-1) in terapia intensiva: 32 nell’ospedale di Potenza; 38 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti insono 12.124. Per quanto riguarda la vaccinazione, finora la prima dose è stata somministrata all’84,6 per cento della popolazione che ammonta a 553.254 residenti mentre il 79,9 per cento ha ricevuto la seconda, il 64,5 per cento ...