Traffico Roma del 08-07-2022 ore 10:30 (Di venerdì 8 luglio 2022) Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità riprende il confronto tra governo e tassisti l'articolo 10 della disegno di legge sulla concorrenza che pone l'accento sulla liberalizzazione dei servizi pubblici non di linea dopo gli incontri dei giorni scorsi questa mattina ha la vice ministra alle infrastrutture Teresa Bellanova torna ad incontrare i sindacati dei tassisti separatamente dalle 14 incontrerà anche le rappresentanze sindacali dei noleggiatori con conducente ugualmente interessate dall'articolo 10 sulla concorrenza intanto per quel che riguarda i mezzi pubblici ricordiamo che fino al 30 settembre resta obbligatorio indossare la mascherina di tipo ffp2 a protezione di naso e bocca in caso di mancato utilizzo della mascherina il servizio Potrebbe essere interrotto

