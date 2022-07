TikTok Time (Di venerdì 8 luglio 2022) Essere o non essere un influencer? Ha senso parlarne? È una cosa da boomer? Ne abbiamo discusso con 4 celebrità italiane di Tik Tok (ma non solo) che hanno storie e punti di vista diversi, tra entusiasmo e disillusione. E, insieme, un numero di follower che supera la popolazione del Belgio. GQ HYPE TikToker.jpg Tutto Armani ExchangeMattia Stanga, 24 anni, bresciano, studente di economia, vive tra Milano e Brescia dov’è nato e cresciuto e dove ci sono «la mia famiglia, i miei amici e i miei cani». Nella vita «faccio ridere, non mi sento un influencer, mi piace pensare di essere un comico». Su TikTok due milioni e mezzo di follower, che però a quanto pare non significano essere un influencer: «Anche il Papa ha tanti numeri ma non è che per questo è un influencer… cioè in un certo senso lo è ma dai, hai capito. È che secondo me influencer è diventato ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 8 luglio 2022) Essere o non essere un influencer? Ha senso parlarne? È una cosa da boomer? Ne abbiamo discusso con 4 celebrità italiane di Tik Tok (ma non solo) che hanno storie e punti di vista diversi, tra entusiasmo e disillusione. E, insieme, un numero di follower che supera la popolazione del Belgio. GQ HYPEer.jpg Tutto Armani ExchangeMattia Stanga, 24 anni, bresciano, studente di economia, vive tra Milano e Brescia dov’è nato e cresciuto e dove ci sono «la mia famiglia, i miei amici e i miei cani». Nella vita «faccio ridere, non mi sento un influencer, mi piace pensare di essere un comico». Sudue milioni e mezzo di follower, che però a quanto pare non significano essere un influencer: «Anche il Papa ha tanti numeri ma non è che per questo è un influencer… cioè in un certo senso lo è ma dai, hai capito. È che secondo me influencer è diventato ...

DrMolecola : Ora vado in fissa col time lapse eh???? Dai un'occhiata al video di Molecola! #TikTok - VitaeOS : Ankha Time - jennifieniston : @okaerdna video su tiktok fino a mezzanotte e poi nanna time ?? - lvvnas : avevo visto una scena su tiktok l'altro giorno che mi ha ucciso time to suffer some more - WARNERMUSICIT : ??BREAKING NEWS?? Domani 1 Luglio alle 18.00 @lizzo live in esclusiva su @TikTok_it, insieme ad @therealauroraR e… -