Ruby ter, consulente difesa: per Apicella 3mila euro al mese (Di venerdì 8 luglio 2022) Il cantante Mariano Apicella ha "ricevuto dal 2002 contributi a cadenza mensile da parte di Silvio Berlusconi, circa tremila euro, sempre verso fine mese. Le causali erano per emolumenti, compensi o liberalità". Lo ha detto Gianfranco Santolini, ragioniere e consulente della difesa del leader di Forza Italia, ascoltato nel processo Ruby ter in corso a Roma davanti ai giudici della II sezione penale del tribunale.Nel filone sono accusati Berlusconi e Apicella rispetto ad una presunta corruzione legata alla falsa testimonianza del cantante partenopeo riguardo le feste private organizzate ad Arcore. "Oltre agli emolumenti mensili, Apicella ha beneficiato anche di importi straordinari, 30mila euro nell`ottobre 2003 e 100mila ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 8 luglio 2022) Il cantante Marianoha "ricevuto dal 2002 contributi a cadenza mensile da parte di Silvio Berlusconi, circa tremila, sempre verso fine. Le causali erano per emolumenti, compensi o liberalità". Lo ha detto Gianfranco Santolini, ragioniere edelladel leader di Forza Italia, ascoltato nel processoter in corso a Roma davanti ai giudici della II sezione penale del tribunale.Nel filone sono accusati Berlusconi erispetto ad una presunta corruzione legata alla falsa testimonianza del cantante partenopeo riguardo le feste private organizzate ad Arcore. "Oltre agli emolumenti mensili,ha beneficiato anche di importi straordinari, 30milanell`ottobre 2003 e 100mila ...

Pubblicità

no_evas_fiscale : RT @LucillaMasini: Ruby Ter, il consulente per la difesa: 'Dal 2002 Berlusconi versa ad Apicella 3mila euro al mese'. Il colmo è che glieli… - BinasDabisan : @EleonoraEvi - maledetto_paolo : RT @LucillaMasini: Ruby Ter, il consulente per la difesa: 'Dal 2002 Berlusconi versa ad Apicella 3mila euro al mese'. Il colmo è che glieli… - orsu61 : RT @LucillaMasini: Ruby Ter, il consulente per la difesa: 'Dal 2002 Berlusconi versa ad Apicella 3mila euro al mese'. Il colmo è che glieli… - ClaudioZavatti1 : RT @LucillaMasini: Ruby Ter, il consulente per la difesa: 'Dal 2002 Berlusconi versa ad Apicella 3mila euro al mese'. Il colmo è che glieli… -