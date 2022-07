Roma, bisogna vendere: gli esuberi rallentano il mercato di Pinto e Mourinho (Di venerdì 8 luglio 2022) José Mourinho è impaziente e ha chiesto alla Roma di consegnargli il prima possibile una squadra al completo. La società ha risposto presente piazzando i primi tre colpi di calciomercato tra giugno e l’inizio di luglio ma adesso, per continuare a costruire una rosa in grado di competere su tre tre fronti, c’è bisogno di iniziare a lavorare sulle cessioni degli esuberi che stanno rallentando le operazioni in entrata. Tra giocatori fuori rosa e profili non considerati compatibili con il progetto giallorosso, il general manager Tiago Pinto si ritrova a dover gestire diverse situazioni spinose. I fuori rosa ANSA/RICCARDO ANTIMIANI Amadou Diawara durante Roma-Napoli allo stadio Olimpico di Roma, 21 marzo 2021 Amadou Diawara e Gonzalo Villar non rientrano nei ... Leggi su open.online (Di venerdì 8 luglio 2022) Joséè impaziente e ha chiesto alladi consegnargli il prima possibile una squadra al completo. La società ha risposto presente piazzando i primi tre colpi di calciotra giugno e l’inizio di luglio ma adesso, per continuare a costruire una rosa in grado di competere su tre tre fronti, c’è bisogno di iniziare a lavorare sulle cessioni degliche stanno rallentando le operazioni in entrata. Tra giocatori fuori rosa e profili non considerati compatibili con il progetto giallorosso, il general manager Tiagosi ritrova a dover gestire diverse situazioni spinose. I fuori rosa ANSA/RICCARDO ANTIMIANI Amadou Diawara durante-Napoli allo stadio Olimpico di, 21 marzo 2021 Amadou Diawara e Gonzalo Villar non rientrano nei ...

