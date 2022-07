Più guerra, meno Pil. La (grigia) previsione di Visco (Di venerdì 8 luglio 2022) La guerra scatenata dalla Russia contro l’Ucraina costa all’Italia. E la Banca centrale europea poteva fare di meglio sull’inflazione (qui l’intervista ad Alberto Quadrio Curzio). Ignazio Visco, governatore di Bankitalia, ha preso il toro per le corna intervenendo all’assemblea dell’Abi, l’associazione delle banche italiane. Il sistema del credito italiano ha dimostrato in questi due anni di reggere il colpo, mantenendo i target patrimoniali sotto controllo. Ma ora, un conflitto dalla durata incerta e una spirale inflazionistica dalla portata spaventosa, rischiano di aumentare la pressione. Visco lo sa ed è per questo che non ha usato giri di parole. “Le tensioni geopolitiche stanno avendo un impatto marcato anche sull’economia italiana che, insieme a quella tedesca, è tra quelle maggiormente dipendenti dalle importazioni di materie ... Leggi su formiche (Di venerdì 8 luglio 2022) Lascatenata dalla Russia contro l’Ucraina costa all’Italia. E la Banca centrale europea poteva fare di meglio sull’inflazione (qui l’intervista ad Alberto Quadrio Curzio). Ignazio, governatore di Bankitalia, ha preso il toro per le corna intervenendo all’assemblea dell’Abi, l’associazione delle banche italiane. Il sistema del credito italiano ha dimostrato in questi due anni di reggere il colpo, mantenendo i target patrimoniali sotto controllo. Ma ora, un conflitto dalla durata incerta e una spirale inflazionistica dalla portata spaventosa, rischiano di aumentare la pressione.lo sa ed è per questo che non ha usato giri di parole. “Le tensioni geopolitiche stanno avendo un impatto marcato anche sull’economia italiana che, insieme a quella tedesca, è tra quelle maggiormente dipendenti dalle importazioni di materie ...

