Perde il controllo dello scooter e finisce contro una recinzione: morto 52enne (Di venerdì 8 luglio 2022) Non si ferma purtroppo la scia di sangue sulle strade della Capitale. Dopo il terribile incidente avvenuto sulla Nomentana, un altro tremendo sinistro si è verificato nel pomeriggio di ieri, giovedì 7 luglio. Un impatto violento che non ha lasciato scampo ad un uomo di 52 anni. Leggi anche: Tragico incidente sulla Nomentana, investita 18enne: è gravissima. La famiglia: ‘Serve sangue AB’ Incidente mortale a Castel Madama: i fatti Come anticipato i fatti sono avvenuti nel pomeriggio di ieri, 7 luglio, a Castel Madama e precisamente all’altezza di via Sant’Anna. Qui per cause ancora n via di accertamento, un uomo di 52 anni alla guida del proprio scooter — un Suzuki Burgman — ha perso improvvisamente il controllo del mezzo finendo nell’opposta corsia di marcia e sbattendo poi contro una ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 8 luglio 2022) Non si ferma purtroppo la scia di sangue sulle strade della Capitale. Dopo il terribile incidente avvenuto sulla Nomentana, un altro tremendo sinistro si è verificato nel pomeriggio di ieri, giovedì 7 luglio. Un impatto violento che non ha lasciato scampo ad un uomo di 52 anni. Leggi anche: Tragico incidente sulla Nomentana, investita 18enne: è gravissima. La famiglia: ‘Serve sangue AB’ Incidente mortale a Castel Madama: i fatti Come anticipato i fatti sono avvenuti nel pomeriggio di ieri, 7 luglio, a Castel Madama e precisamente all’altezza di via Sant’Anna. Qui per cause ancora n via di accertamento, un uomo di 52 anni alla guida del proprio— un Suzuki Burgman — ha perso improvvisamente ildel mezzo finendo nell’opposta corsia di marcia e sbattendo poiuna ...

