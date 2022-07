Musk-Twitter, l'accordo sta per saltare (Di venerdì 8 luglio 2022) Troppi account spam e troppi soldi sul piatto, l'eccentrico miliardario non vuole più la sua piattaforma preferita. Ma ritirarsi non sarà semplice né indolore L'accordo per l'acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk sta per saltare. A rivelarlo è il Washington Post, che ha ricevuto notizie in merito da tre fonti vicine all'affare, che hanno chiesto di restare anonime. A suggerire tale sviluppo sarebbe l'impossibilità da parte del … Leggi su it.mashable (Di venerdì 8 luglio 2022) Troppi account spam e troppi soldi sul piatto, l'eccentrico miliardario non vuole più la sua piattaforma preferita. Ma ritirarsi non sarà semplice né indolore L'per l'acquisizione dida parte di Elonsta per. A rivelarlo è il Washington Post, che ha ricevuto notizie in merito da tre fonti vicine all'affare, che hanno chiesto di restare anonime. A suggerire tale sviluppo sarebbe l'impossibilità da parte del …

