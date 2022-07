Maneskin al Circo Massimo sabato 9 luglio, niente alcol, arriva l’ordinanza: ecco fino a quando (Di venerdì 8 luglio 2022) Roma. C’è trepidante attesa per il concerto dei Maneskin al Circo Massimo che si terrà domani, sabato 9 luglio. Se da un lato la gioia dei fan è davvero incontenibile, dall’altro i provvedimenti volti alla tutela della pubblica sicurezza non si fanno certo attendere. È in questa direzione che si muove l’ordinanza, firmata oggi, dal prefetto Matteo Piantedosi. Con essa viene vietata la vendita e il consumo di alcol — birre, vino, superalcolici — nel centro storico. Il divieto entra in vigore il giorno del concerto e cioè sabato e resta valido fino alle 2 di domenica. Leggi anche: Maneskin a Roma, il concerto sabato 9 luglio al Circo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 8 luglio 2022) Roma. C’è trepidante attesa per il concerto deialche si terrà domani,. Se da un lato la gioia dei fan è davvero incontenibile, dall’altro i provvedimenti volti alla tutela della pubblica sicurezza non si fanno certo attendere. È in questa direzione che si muove, firmata oggi, dal prefetto Matteo Piantedosi. Con essa viene vietata la vendita e il consumo di— birre, vino, superici — nel centro storico. Il divieto entra in vigore il giorno del concerto e cioèe resta validoalle 2 di domenica. Leggi anche:a Roma, il concertoal...

