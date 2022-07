LIVE World Games 2022 in DIRETTA: Varani e Marsili nuovamente in pista nei 500m. l’Italia dell’inline prova la rimonta con la Svizzera (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL CALENDARIO COMPLETO DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA 18.04 KARATE – Anche qui tutti sul tatami. Per l’Italia – nel katta – ci sono Mattia Busato e Carola Casale, che se la vedranno rispettivamente contro lo svizzero Ujihara e la tedesca Juettner. 18.00 PATTINAGGIO VELOCITA’ – Asja Varani e Duccio Marsili tornano in pista con le qualificazioni dei 500 metri. 17.56 HOCKEY INLINE – Raddoppio in questo momento dei rosso ccrociati: rete di Sturny. 17.52 HOCKEY INLINE – l’Italia maschile attualmente è sotto contro la Svizzera, in un match valido per la prima giornata del Gruppo B. Elvetici avanti 1-0 di Heinrich. 17.48 FLORBALL – Il programma odierno maschile prevede 4 incontri: Svezia-Lettonia (Gruppo A), ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL CALENDARIO COMPLETO DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA 18.04 KARATE – Anche qui tutti sul tatami. Per– nel katta – ci sono Mattia Busato e Carola Casale, che se la vedranno rispettivamente contro lo svizzero Ujihara e la tedesca Juettner. 18.00 PATTINAGGIO VELOCITA’ – Asjae Ducciotornano incon le qualificazioni dei 500 metri. 17.56 HOCKEY INLINE – Raddoppio in questo momento dei rosso ccrociati: rete di Sturny. 17.52 HOCKEY INLINE –maschile attualmente è sotto contro la, in un match valido per la prima giornata del Gruppo B. Elvetici avanti 1-0 di Heinrich. 17.48 FLORBALL – Il programma odierno maschile prevede 4 incontri: Svezia-Lettonia (Gruppo A), ...

