Ippoliti Cri | ‘Terzo Settore componente fondamentale progetto Lisa’

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – “I dati che abbiamo sono ancora parziali ma al momento abbiamo orientato all’interno dei nostri sportelli più di 900 persone; abbiamo accompagnato in percorsi lavorativi più di 40 persone e abbiamo formato più di 800 volontari in tutta Italia, aprendo 21 presidi Lisa su tutto il territorio nazionale”. Lo ha affermato il Project Manager delLisa, Fernando, a margine della presentazione dei risultati delLisa promosso dalla Croce Rossa Italiana, tenutasi questa mattina presso l’Auditorium Parco della Musica a Roma. “Il terzo– ha sottolineato – è stata unadel. Uno degli obiettivi era quello di creare una rete con loro, tramite la sottoscrizione di accordi quadro per costruire un ...