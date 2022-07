In Sri Lanka un collettivo sfida la crisi con i dati

Pubblicità

Alise0 : RT @Internazionale: Dal 2019 il collettivo Watchdog si occupa di fact-checking. Ora sta realizzando la più aggiornata e seguita mappa delle… - Ro8391 : RT @Claudia_LT_: ???? Temple figure in Sri Lanka ???? - sadape54 : RT @Internazionale: Dal 2019 il collettivo Watchdog si occupa di fact-checking. Ora sta realizzando la più aggiornata e seguita mappa delle… - FraMisterfra : RT @Internazionale: Dal 2019 il collettivo Watchdog si occupa di fact-checking. Ora sta realizzando la più aggiornata e seguita mappa delle… - Internazionale : Dal 2019 il collettivo Watchdog si occupa di fact-checking. Ora sta realizzando la più aggiornata e seguita mappa d… -

La sera del 3 maggio al Galle face green, un parco pubblico che dà sul mare a Colombo, la città più importante dello, gli adolescenti suonano trombette di plastica. I genitori passeggiano con i bambini sulle spalle. Qualcuno sale su podi improvvisati per rivolgersi alla folla, accolto da applausi. Sembra ...... una piccola nicchia di mercato che serve solo alla von der Leyen, al Principe Carlo e a tutti gli altri, come contentino da dare ai milioni di persone che muoiono di fame in Africa,e ...Ravina Shamdasani, portavoce di Michelle Bachellet, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, ha esortato le autorità dello Sri Lanka a esercitare «moderazione» di fronte alle proteste ...Dal 2019 il collettivo Watchdog si occupa di fact-checking. Ora sta realizzando la più aggiornata e seguita mappa delle proteste che stanno attraversando il paese per chiedere la destituzione del pres ...