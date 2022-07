Il 9 luglio a Roma un’assemblea per promuovere un’unione popolare. L’appello parte dalla guerra (Di venerdì 8 luglio 2022) Un appello firmato da centinaia di persone ha convocato per sabato 9 luglio una assemblea a Roma intitolata: “C’è bisogno di un’unione popolare”. Si tratta di una iniziativa che prova a dare un contributo per rompere il senso di impotenza che si respira tra le classi popolari e tra coloro che vogliono provare a cambiare lo status quo. E’ infatti evidente che le cose non vanno per nulla bene ma è altrettanto evidente che è difficilissimo individuare i percorsi attraverso cui produrre cambiamenti effettivi. Non a caso L’appello parte dalla guerra, che segna in modo chiaro la situazione paradossale in cui stiamo vivendo: nonostante la maggioranza della popolazione italiana sia decisamente contraria alla guerra, il governo Draghi e le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) Un appello firmato da centinaia di persone ha convocato per sabato 9una assemblea aintitolata: “C’è bisogno di”. Si tratta di una iniziativa che prova a dare un contributo per rompere il senso di impotenza che si respira tra le classi popolari e tra coloro che vogliono provare a cambiare lo status quo. E’ infatti evidente che le cose non vanno per nulla bene ma è altrettanto evidente che è difficilissimo individuare i percorsi attraverso cui produrre cambiamenti effettivi. Non a caso, che segna in modo chiaro la situazione paradossale in cui stiamo vivendo: nonostante la maggioranza della popolazione italiana sia decisamente contraria alla, il governo Draghi e le ...

