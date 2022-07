Guarda in diretta la sfilata di Valentino, The Beginning (Di venerdì 8 luglio 2022) Per presentare la nuova collezione di Haute Couture, il direttore creativo Pierpaolo Piccioli ha scelto Roma. O meglio: Piazza di Spagna, proprio di fianco a Palazzo Mignanelli, dove la storia di Valentino inizia con il fondatore, Valentino Garavani, nel 1960. Diventa così chiaro il titolo della collezione, Valentino, The Beginning, che parla di un inizio, e che si svolge proprio dove tutto è cominciato. Dice il direttore creativo Pierpaolo Piccioli: «Roma è una parte fondante non solo della Valentino come storica casa di moda, ma un teatro quotidiano delle nostre attività, è al centro dell’immaginario della nostra comunità e della mia personale ispirazione estetica. Il fatto di essere una delle pochissime case di moda che è a casa qui e non altrove per me è motivo di orgoglio. Piazza di Spagna è una ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 8 luglio 2022) Per presentare la nuova collezione di Haute Couture, il direttore creativo Pierpaolo Piccioli ha scelto Roma. O meglio: Piazza di Spagna, proprio di fianco a Palazzo Mignanelli, dove la storia diinizia con il fondatore,Garavani, nel 1960. Diventa così chiaro il titolo della collezione,, The, che parla di un inizio, e che si svolge proprio dove tutto è cominciato. Dice il direttore creativo Pierpaolo Piccioli: «Roma è una parte fondante non solo dellacome storica casa di moda, ma un teatro quotidiano delle nostre attività, è al centro dell’immaginario della nostra comunità e della mia personale ispirazione estetica. Il fatto di essere una delle pochissime case di moda che è a casa qui e non altrove per me è motivo di orgoglio. Piazza di Spagna è una ...

Pubblicità

RaiTre : 'L'inflazione va subito arginata. Non dipende dalla guerra' @pbersani #Filorosso con @giorgiozanchini e… - RaiTre : 'I Turchi ogni giorno uccidono i Curdi. Ci hanno costretto a prendere le armi. Dobbiamo difenderci.'Amineh Kakabave… - Debora72174569 : Guarda 'Marmolada: ricerca dispersi, indumenti nel ghiaccio - Estate in Diretta 05/07/2022' su YouTube - Santiag85946556 : RT @RaiSport: #RaiTour ?? 8a tappa Dole - Losanna Guarda la diretta dalle 14.45 su @RaiDue e @RaiPlay ?? - Aloneanditisok : Ragaa ma la loro reaction in diretta della puntata dove si guarda??#KinnPorcheTheseries -

GP Austria, ufficiale: Perez penalizzato, partirà 13° nella Sprint Guarda anche GP Austria GP Austria, gli highlights delle qualifiche Perez, da 4° a 13° Il motivo è presto detto: a fine sessione al messicano della Red Bull è stato cancellato il crono decisivo con ... Santa Margherita Ligure, il premio Bindi compie 18 anni Il Bindi si configura dunque come un festival aperto che guarda al passato, al presente e alla ... Il rendez - vous è disponibile anche in diretta streaming sulla pagina Facebook del Premio Bindi. ... Calcio e Finanza Così l'Università guarda ai professionisti del futuro Nei giorni scorsi Il Mattino ha dedicato ampio spazio alla notizia del calo delle immatricolazioni nelle Università italiane. Un ampio e puntuale Focus curato da Lorenzo Calò ci ... Valentino Haute Couture Autunno/Inverno 2022-23 Cappe di piume, sottovesti scintillanti, abiti trasparenti in tinte fluo e sandali scultura: per la sfilata Valentino Haute Couture Autunno/Inverno 2022-23 Pierpaolo Piccioli rilegge i simboli iconic ... anche GP Austria GP Austria, gli highlights delle qualifiche Perez, da 4° a 13° Il motivo è presto detto: a fine sessione al messicano della Red Bull è stato cancellato il crono decisivo con ...Il Bindi si configura dunque come un festival aperto cheal passato, al presente e alla ... Il rendez - vous è disponibile anche instreaming sulla pagina Facebook del Premio Bindi. ... Djokovic Norrie in streaming gratis Guarda la partita in diretta Nei giorni scorsi Il Mattino ha dedicato ampio spazio alla notizia del calo delle immatricolazioni nelle Università italiane. Un ampio e puntuale Focus curato da Lorenzo Calò ci ...Cappe di piume, sottovesti scintillanti, abiti trasparenti in tinte fluo e sandali scultura: per la sfilata Valentino Haute Couture Autunno/Inverno 2022-23 Pierpaolo Piccioli rilegge i simboli iconic ...