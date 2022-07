Graduatorie Permanenti ATA | i servizi giuridici riconosciuti con esito favorevole al candidato rientrano nel computo dei 24 mesi

Pubblicità

orizzontescuola : Graduatorie Permanenti ATA: i servizi giuridici riconosciuti con esito favorevole al candidato rientrano nel comput… -

... come in passato, quei sistemi sulleche permettono, attraverso ad esempio delle selezioni per titoli, di poter assumere chi è precario da oltre 36 mesi. Questo " ha spiegato ......di concorso in alcune regioni abbiano concluso il percorso e siano state pubblicate le, ... l'insistenza sul terrapieno a monte della parete di carichie variabili (dovuti alla ...quei sistemi sulle graduatorie permanenti che permettono, attraverso ad esempio delle selezioni per titoli, di poter assumere chi è precario da oltre 36 mesi. Questo – ha spiegato Pacifico – è quello ...NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Al via i concorsi pubblici per dotare di maggiore operatività gli uffici comunali. Ne dà ...