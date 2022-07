Gogol Bordello: le star del gypsy punk a Palmanova sabato 9 luglio (Di venerdì 8 luglio 2022) Dopo il successo del concertone di Zucchero, nuovo appuntamento a Palmanova, città patrimonio dell’Umanità Unesco, con la rassegna Estate di Stelle. Domani, sabato 9 luglio, sul palco di Piazza Grande saliranno i Gogol Bordello, band icona mondiale del genere gypsy punk, pronti a scatenare il pubblico per l’unica data nel Nordest del loro “Roaring Tour”. La serata vedrà anche l’opening act della band folk rock friulana Dalyrium Bay. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit Srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, Città di Palmanova e PromoTurismoFVG, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alla biglietteria, posta in Borgo Udine (così come l’ingresso), dalle 19.00. Porte aperte dalle 19.30 con via alla musica dalle 20.30 con l’opening act dei Dalyrium ... Leggi su udine20 (Di venerdì 8 luglio 2022) Dopo il successo del concertone di Zucchero, nuovo appuntamento a Palmanova, città patrimonio dell’Umanità Unesco, con la rassegna Estate di Stelle. Domani, sabato 9, sul palco di Piazza Grande saliranno i, band icona mondiale del genere, pronti a scatenare il pubblico per l’unica data nel Nordest del loro “Roaring Tour”. La serata vedrà anche l’opening act della band folk rock friulana Dalyrium Bay. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit Srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, Città di Palmanova e PromoTurismoFVG, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alla biglietteria, posta in Borgo Udine (così come l’ingresso), dalle 19.00. Porte aperte dalle 19.30 con via alla musica dalle 20.30 con l’opening act dei Dalyrium ...

