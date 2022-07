Giappone | morto l’ex premier Shinzo Abe colpito da due colpi di arma da fuoco in un attentato Arrestato un ex militare di 41 anni | “Non ho agito per credo politico”

Pubblicità

SkyTG24 : L'ex primo ministro #ShinzoAbe è morto dopo essere stato ferito da colpi di arma da fuoco mentre stava tenendo un c… - repubblica : Giappone, l'ex premier Shinzo Abe e' morto per le ferite riportate nell'attentato - ilpost : Shinzo Abe è morto - alfonso_unial : I migliori se ne vanno. Giappone, è morto #ShinzoAbe, vittima di un attentato: colpito durante un comizio. Spero ch… - GCugini : RT @SkyTG24: L'ex primo ministro #ShinzoAbe è morto dopo essere stato ferito da colpi di arma da fuoco mentre stava tenendo un comizio a Na… -

AGI - L'ex primo ministro giapponese, Shinzo Abe, è. Raggiunto alla schiena da sue colpi di arma da fuoco durante un comizio, è stato portato in ... Abe si trovava a Nara, neloccidentale, ...Secondo i media locali giapponesi (tv Nhk, e agenzia Jiji) sarebbeShinzo Abe, l'ex primo ministro giapponese colpito due volte da un'arma da fuoco stamattina a Nara nelcentrale, mentre stava tenendo un comizio a sostegno di un candidato del partito ...L’ex premier giapponese Shinzo Abe è morto in ospedale in seguito a due colpi di arma ... L’uccisione di Shinzo Abe è un evento molto grave per tutto il Giappone In Giappone eventi come questi sono ...L'ex primo ministro giapponese Shinzo Abe è morto dopo essere stato colpito da un proiettile durante un evento elettorale, hanno riferito l'emittente pubblica NHK e l'agenzia di stampa Jiji. "Secondo ...