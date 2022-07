Giappone in lutto: morto l’ex premier Shinzo Abe vittima di un attentato (Di venerdì 8 luglio 2022) Il Giappone è in lutto. Shinzo Abe è morto all’ospedale di Kashihara. l’ex premier nipponico è stato vittima di un attentato nel corso di un appuntamento elettorale. Abe è stato ferito a Nara, colpito alla parte destra del collo e alla clavicola sinistra da almeno due proiettili, sparati alle spalle e a distanza ravvicinata, cadendo a terra sanguinante e privo di sensi. Il politico sembrava in arresto cardiocircolatorio quando è stato trasportato in ospedale, dopo essere apparso, in un primo momento, vigile. Il ministro della Difesa Nobuo Kishi, fratello minore di Abe, ha anche chiarito che i medici lo hanno sottoposto a trasfusioni di sangue. L’aggressione è avvenuta attorno alle 11.30 (le 4.30 di venerdì in Italia) nella città di Nara, dove Abe era ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 8 luglio 2022) Ilè inAbe èall’ospedale di Kashihara.nipponico è statodi unnel corso di un appuntamento elettorale. Abe è stato ferito a Nara, colpito alla parte destra del collo e alla clavicola sinistra da almeno due proiettili, sparati alle spalle e a distanza ravvicinata, cadendo a terra sanguinante e privo di sensi. Il politico sembrava in arresto cardiocircolatorio quando è stato trasportato in ospedale, dopo essere apparso, in un primo momento, vigile. Il ministro della Difesa Nobuo Kishi, fratello minore di Abe, ha anche chiarito che i medici lo hanno sottoposto a trasfusioni di sangue. L’aggressione è avvenuta attorno alle 11.30 (le 4.30 di venerdì in Italia) nella città di Nara, dove Abe era ...

