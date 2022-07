GF Vip | Adriana Volpe parla della mancata conferma e dice cosa pensa di Sonia Bruganelli

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 8 luglio 2022) Finalmente. Dopo che non è statata come opinionista per il GF Vip 7, la conduttrice è stata raggiunta dai microfoni del settimanale “Mio”, dove ha commentato così la sua esclusione dal reality show più longevo di Canale 5: “Il GF Vip mi ha dato tanto, è un’esperienza che ho vissuto a 360 gradi, prima dall’interno nell’edizione del primo lockdown, un’edizione più unica che rara. Poi come opinionista: è stato un privilegio poter rivestire questo ruolo”. Ex GF Vip chiede cena gratis in cambio di pubblicità IG: lo chef reagisce male Un noto chef messicano ha messo fortemente in imbarazzato una moed ex gieffina, finita in un vortice di critiche e insulti GF Vip, ...