Genoa: preso Marko Pajac, è un ritorno

Quarto acquisto in dirittura d'arrivo per il Genoa di Alexander Blessin. Si tratta del terzino sinistro croato Marko Pajac, di fatto un ritorno avendo già indossato la maglia del Genoa, seppur per appena sei mesi, nel campionato 2019/2020 con Andreazzoli allenatore.

Pajac nell'ultima stagione ha giocato con il Brescia risultando uno dei migliori terzini della serie B.