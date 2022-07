GdS – Juve, Di Maria sbarca a Torino: ora visite e firma (Di venerdì 8 luglio 2022) 2022-07-07 22:47:16 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dalla GdS: L’argentino è atterrato in città ed è pronto per il primo giorno in bianconero. Guadagnerà 7 milioni per una stagione Angel Di Maria è a Torino. Approdato in città con un volo privato da Parigi, l’argentino è pronto a diventare ufficialmente un giocatore della Juventus. L’argentino ha già mosso l’entusiasmo dei tifosi, saranno numerosi anche al suo primo giorno da bianconero: tra J Medical, dove si presenterà di buon mattino per sostenere le consuete visite mediche, e Continassa, dov’è atteso nel pomeriggio per incontrare i dirigenti per foto di rito e firma al contratto, che gli garantirà 7 milioni di euro per una stagione. Ad accoglierlo nella prima notte sotto la Mole sarà invece il J ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 8 luglio 2022) 2022-07-07 22:47:16 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dalla GdS: L’argentino è atterrato in città ed è pronto per il primo giorno in bianconero. Guadagnerà 7 milioni per una stagione Angel Diè a. Approdato in città con un volo privato da Parigi, l’argentino è pronto a diventare ufficialmente un giocatore dellantus. L’argentino ha già mosso l’entusiasmo dei tifosi, saranno numerosi anche al suo primo giorno da bianconero: tra J Medical, dove si presenterà di buon mattino per sostenere le consuetemediche, e Continassa, dov’è atteso nel pomeriggio per incontrare i dirigenti per foto di rito eal contratto, che gli garantirà 7 milioni di euro per una stagione. Ad accoglierlo nella prima notte sotto la Mole sarà invece il J ...

