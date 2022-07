Formula 1, GP Austria: pole di Verstappen, poi Leclerc. Domani la Sprint Race (Di venerdì 8 luglio 2022) Con un ultimo giro pazzesco in 1:04.984, il pilota della Red Bull conquista la pole position e scatterà davanti a tutti nella Sprint di sabato. Leggi su itasportpress (Di venerdì 8 luglio 2022) Con un ultimo giro pazzesco in 1:04.984, il pilota della Red Bull conquista laposition e scatterà davanti a tutti nelladi sabato.

Pubblicità

SkySportF1 : ?? MAX VERSTAPPEN POLE STREPITOSA? ??????? Magia dell’olandese in Austria I risultati ? - SkySportF1 : ? HAMILTON A MURO ? Bandiera rossa a 5’ dal termine del #Q3 LIVE ? - SkySportF1 : Scattano le prime libere del GP d'Austria, LIVE su Sky Sport F1, canale 207 #SkyMotori #F1 #Formula1 #AustrianGP - sportface2016 : #AustrianGP, Mario #Isola: 'Tre piloti in soli 0,082 secondi in testa al gruppo, un battito di ciglia' #Formula1 - infoitsport : Formula 1 Gp Austria 2022: la pole è di Verstappen nella Sprint Race, Leclerc si piazza in prima fila. -