Fino a pochi anni fa la gente mangiava le mummie egizie… e forse qualcuno lo fa ancora

Per più di cinquecento anni la gente ha cercato di procurarsi pezzi di mummie egizie a scopo terapeutico. Di solito il malato mangiava queste mummie per guarire da mali incurabili… Si era infatti convinti che i resti conservati in tombe e piramidi potessero curare la peste e altre malattie. A partire dal XII secolo parecchi speziali e medici cominciarono a macinare mummie egizie per preparare farmaci e pozioni magiche. E molti codici di medicina medievali prescrivono pezzetti di mummia come rimedio miracoloso contro diversi mali.

