F 1 | GP Austria - Libere 1 | Verstappen vola al Red Bull Ring

(Di venerdì 8 luglio 2022) Il fine settimana del Gran Premio d'di Formula 1 è entrato nel vivo con la prima (e unica) sessione di provedel venerdì. Nei sessanta minuti a disposizione di team e piloti per mettere a punto l'auto in vista delle qualifiche di oggi pomeriggio, Maxha ottenuto il giro più veloce con un crono di 1:06.302 e ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc e la Mercedes di George Russell. Redin forma. Il campione del mondo in carica ha prima fatto un giro veloce con gomma Soft, poi si è concentrato direttamente sul lavoro in simulazione gara, utile sia per la Sprint di domani che per il Gran Premio di domenica. Sergio Perez, suo compagno di squadra, ha chiuso la sessione al quarto posto. Per il messicano un lavoro prettamente diverso rispetto a Max, orientato più sul passo gara. La Rossa c'è. ...