Doja Cat chiede a Noah Schnapp di metterla in contatto con la co-star Joseph Quinn, lui pubblica la chat e la cantante non ci sta (Di venerdì 8 luglio 2022) Anche Doja Cat subisce il fascino di Joseph Quinn (alias Eddie Munson di Stranger Things) e scrive a Noah Schnapp di farle da tramite. La chat privata diventa pubblica e la cantante non la prende benissimo Leggi su vanityfair (Di venerdì 8 luglio 2022) AncheCat subisce il fascino di(alias Eddie Munson di Stranger Things) e scrive adi farle da tramite. Laprivata diventae lanon la prende benissimo

