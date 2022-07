DIRETTA F1, GP Austria 2022 LIVE: Verstappen batte di un soffio Leclerc e Sainz. Perez sarà penalizzato? (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA ORARIO SPRINT RACE IN CHIARO SU TV8 18.30 Grazie per averci seguito. Appuntamento a domani alle 12.30 per le FP2, poi alle 16.30 la Sprint Race. Un saluto sportivo. 18.29 Ricordiamo quanto accaduto a Perez in Q2. Il messicano ha rischiato a lungo l’esclusione, salvandosi in extremis all’ultimo tentativo: peccato che quel tempo andasse cancellato per aver ecceduto (chiaramente) i limiti della pista. Il centro-americano sarebbe finito 13° e Gasly, primo degli esclusi, sarebbe invece approdato in Q3. Come potete capire, è tutto falsato e non verrà sanato dalla quasi scontata penalità che verrà inflitta al pilota della Red Bull. 18.28 Chiaramente Leclerc, se vorrà superare Verstappen nella Sprint Race, dovrà necessariamente farlo in partenza, ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA GRIGLIA DI PARTENZA ORARIO SPRINT RACE IN CHIARO SU TV8 18.30 Grazie per averci seguito. Appuntamento a domani alle 12.30 per le FP2, poi alle 16.30 la Sprint Race. Un saluto sportivo. 18.29 Ricordiamo quanto accaduto ain Q2. Il messicano ha rischiato a lungo l’esclusione, salvandosi in extremis all’ultimo tentativo: peccato che quel tempo andasse cancellato per aver ecceduto (chiaramente) i limiti della pista. Il centro-americano sarebbe finito 13° e Gasly, primo degli esclusi, sarebbe invece approdato in Q3. Come potete capire, è tutto falsato e non verrà sanato dalla quasi scontata penalità che verrà inflitta al pilota della Red Bull. 18.28 Chiaramente, se vorrà superarenella Sprint Race, dovrà necessariamente farlo in partenza, ...

Pubblicità

SkySportF1 : ?? MAX VERSTAPPEN POLE STREPITOSA? ??????? Magia dell’olandese in Austria I risultati ? - SkySportF1 : ? MAX FIRMA LE #FP1 IN AUSTRIA ?? Due Mercedes in top 5 I risultati ? - SkySportF1 : Scattano le prime libere del GP d'Austria, LIVE su Sky Sport F1, canale 207 #SkyMotori #F1 #Formula1 #AustrianGP - infoitsport : DIRETTA F1, GP Austria 2022 LIVE: altra bandiera rossa! Sfortunata la Ferrari - gemin_steven98 : RT @SkySportF1: ?? MAX VERSTAPPEN POLE STREPITOSA? ??????? Magia dell’olandese in Austria I risultati ? -