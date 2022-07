Covid | crescono le vittime Rezza | mascherine in caso di aggregazioni

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 8 luglio 2022) Sono 100.690 i nuovi casi di-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in discesa rispetto ai 107.240 di ieri. In aumento a 105, invece, il numero dei morti (contro i 94 di ieri), cifra che fa salire a 168.969 il totale dei decessi dall'inizio della pandemia. Questi i dati diffusi dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 19.259.037 mentre da febbraio 2020 il totale delleè pari a 168.969. Le persone dimesse e guarite sono 17.842.846 con un incremento di 53.233. Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 371.874 (ieri 378.250) e il tasso di positività è al 27% (ieri 28,4%). In terapia intensiva ci sono 18 persone in più rispetto a ieri per un totale di 361. I ricoveri ordinari sono 80 in più per un totale di 8.632.: ...