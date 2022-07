Compleanno Soleil Sorge, Alex Belli non è tra gli invitati: parla lui (Di venerdì 8 luglio 2022) Soleil Sorge ha escluso Alex Belli dalla festa del suo Compleanno, ecco come ha commentato la sua decisione l’ex gieffino Il 5 luglio 2022 Soleil Sorge ha spento 28 candeline e ha deciso di organizzare una festa per festeggiare il suo Compleanno. Dai social abbiamo visto che erano presenti diversi volti noti del mondo dello spettacolo, c’era infatti l’amica Dayane Mello, gli ex gieffini Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, Guenda Goria e il fidanzato Mirko Gancitano e altri ancora. Soleil Sorge e Alex Belli (collage screen da Instagram)Alla festa di Compleanno dell’ex gieffina organizzata in Puglia c’era anche la madre e il fidanzato Carlo, tra gli ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 8 luglio 2022)ha esclusodalla festa del suo, ecco come ha commentato la sua decisione l’ex gieffino Il 5 luglio 2022ha spento 28 candeline e ha deciso di organizzare una festa per festeggiare il suo. Dai social abbiamo visto che erano presenti diversi volti noti del mondo dello spettacolo, c’era infatti l’amica Dayane Mello, gli ex gieffini Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, Guenda Goria e il fidanzato Mirko Gancitano e altri ancora.(collage screen da Instagram)Alla festa didell’ex gieffina organizzata in Puglia c’era anche la madre e il fidanzato Carlo, tra gli ...

Pubblicità

Stefy9652 : Tutti che reclamano, persino le zebre di non essere state invitate al compleanno di Soleil e mo parlo pure io: ?????… - rebyschmidt2 : RT @Iperborea_: - Quanti esami ti mancano? - E il fidanzatino? - Sei stato invitato al compleanno di Soleil? - ilSOLEvibrucia : RT @sun_loris_: Soleil quando ha fatto gli inviti per il compleanno really said: #SoleArmy - Emily51639016 : RT @Iperborea_: - Quanti esami ti mancano? - E il fidanzatino? - Sei stato invitato al compleanno di Soleil? - erikina28 : RT @Luce_Giorgy90: Stagione 1 Episodio 11 ( in realtà 9 perchè quello dal titolo Gi4n è stato diviso in 3 parti) della nuova serie Netflix… -