**Camera: Fico positivo al Covid, annullati appuntamenti** (Di venerdì 8 luglio 2022) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - “Il presidente della Camera dei deputati Roberto Fico è risultato positivo al Covid. Sono dunque annullati i suoi appuntamenti dei prossimi giorni, a partire dalla visita istituzionale a Bruxelles prevista per lunedì e martedì”. Lo afferma in una nota il portavoce del presidente Fico, Carlo Passarello. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - “Il presidente della Camera dei deputati Robertoè risultatoal. Sono dunquei suoi appuntamenti dei prossimi giorni, a partire dalla visita istituzionale a Bruxelles prevista per lunedì e martedì”. Lo afferma in una nota il portavoce del presidente, Carlo Passarello.

Pubblicità

Foedericus : RT @borghi_claudio: @carolpantanifi Camera dei Deputati. In mezzo la sala della Lupa e in fondo c'è FICO ?? - marcoranieri72 : RT @borghi_claudio: @carolpantanifi Camera dei Deputati. In mezzo la sala della Lupa e in fondo c'è FICO ?? - CaloreGiacomo : RT @borghi_claudio: @carolpantanifi Camera dei Deputati. In mezzo la sala della Lupa e in fondo c'è FICO ?? - butwhy5 : RT @borghi_claudio: @carolpantanifi Camera dei Deputati. In mezzo la sala della Lupa e in fondo c'è FICO ?? - alex_antony17 : RT @borghi_claudio: @carolpantanifi Camera dei Deputati. In mezzo la sala della Lupa e in fondo c'è FICO ?? -