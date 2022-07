Calciomercato Sampdoria: UFFICIALE il rinnovo di Stoppa fino al 2025 (Di venerdì 8 luglio 2022) Calciomercato Sampdoria, i blucerchiati hanno trovato l’intesa per il rinnovo di Matteo Stoppa fino al 2025 Matteo Stoppa resterà alla Sampdoria fino al 2025. È UFFICIALE il rinnovo contrattuale del centrocampista con la società blucerchiata. ? OFFICIAL#Stoppa rinnova il contratto con la #Sampdoria fino al 2025.— U.C. Sampdoria (@Sampdoria) July 8, 2022 «L’U.C. Sampdoria comunica di aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Stoppa. Per la soddisfazione di tutti il centrocampista si è ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 luglio 2022), i blucerchiati hanno trovato l’intesa per ildi MatteoalMatteoresterà allaal. Èilcontrattuale del centrocampista con la società blucerchiata. ? OFFICIAL#rinnova il contratto con la #al.— U.C.(@) July 8, 2022 «L’U.C.comunica di aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Matteo. Per la soddisfazione di tutti il centrocampista si è ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sampdoria, si può già chiudere oggi per Dario #Saric ?? - DiMarzio : .@sampdoria: fatta per il rinnovo di Fabio #Quagliarella fino al 2023. Annuncio atteso per domani #calciomercato #SerieA - CalcioNews24 : Calciomercato Sampdoria: UFFICIALE il rinnovo di Stoppa fino al 2025 - serieB123 : SerieB Maxi intreccio con la Samp: cosa accade nel mercato del Pisa - GranataPlanet : #Calciomercato #SerieA #Salernitana sul trequartista #Djuricic del #Sassuolo, ex #Benfica, #Sampdoria e #Benevento… -