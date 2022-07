Calciomercato Lazio | è fatta per Romagnoli | contratto di 5 anni

(Di venerdì 8 luglio 2022) per il difensore ex Milan Laha chiuso il colpo Alessio. Come riferito da Gianluca Di Marzio infatti, le parti hanno raggiunto un’intesa totale dopo una estenuante trattativa. Il classe ’95 firmerà undi 5a 3.4 milioni di euro a stagione, bonus compresi L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato, @OfficialSSLazio | Ai dettagli l'accordo con #Romagnoli: le cifre - DiMarzio : .@OfficialSSLazio: in arrivo Nicolò #Casale dall’@HellasVeronaFC #calciomercato #SerieA ?? - DiMarzio : . @OfficialSSLazio, per la porta il nome forte è quello di #Maximiano del @GranadaCF - FI69interista : @DiMarzio @OfficialSSLazio @SkySport Il capitano del #Milan ... #Romagnoli #Lazio #Calciomercato - giovannicoviel1 : RT @DiMarzio: #Calciomercato, @OfficialSSLazio | Ai dettagli l'accordo con #Romagnoli: le cifre -

Calciomercato.com

...Fiorentina non sembra avere alcun tipo di freno in questi frenetici giorni diestivo. A centrocampo infatti piace molto anche il profilo di Luis Alberto , sotto contratto con la...news, Romagnoli dipende dal suo agente Lasi sta muovendo parecchio in questi primi giorni diestivo. Il nome più caldo accostato ai biancocelesti è quello di ... Laziomania: All or nothing calciomercato Lazio | Mercato La Juventus ha monopolizzato la giornata di venerdì. Visite mediche per Angel Di Maria, arrivo a Torino per Paul Pogba e sullo sfondo la trattativa per arrivare a Kalidou Koulibaly. Al netto di tutto ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...