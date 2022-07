Alberto Genovese, processo per violenza sessuale: chiesti 8 anni per l’imprenditore (Di venerdì 8 luglio 2022) Alberto Genovese sta scontando i domiciliari nel frattempo che il processo prosegue. I pm hanno chiesto per l’imprenditore 8 anni di reclusione così come le parti civili chiedono cospicue somme di risarcimento di danni. Alberto Genovese, processo per violenza sessuale l’imprenditore Alberto Genovese è accusato di aver violentato, dopo averle rese incoscienti con un mix di droghe, due giovanissime donne. Attualmente Genovese sta scontando i domiciliari in una struttura di recupero dalla tossicodipendenza, dopo aver trascorso i primi sei mesi nel carcere di San Vittore a Milano. Nel processo, gli avvocati di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 8 luglio 2022)sta scontando i domiciliari nel frattempo che ilprosegue. I pm hanno chiesto perdi reclusione così come le parti civili chiedono cospicue somme di risarcimento di dperè accusato di aver violentato, dopo averle rese incoscienti con un mix di droghe, due giovanissime donne. Attualmentesta scontando i domiciliari in una struttura di recupero dalla tossicodipendenza, dopo aver trascorso i primi sei mesi nel carcere di San Vittore a Milano. Nel, gli avvocati di ...

