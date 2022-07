AEW | Forbidden Door non si terrà mai in Giappone

Pubblicità

TSOWrestling : Ecco i dati sugli acquisti di #ForbiddenDoor! #TSOW // #TSOS // #AEW // #NJPW // #AEWxNJPW - SpazioWrestling : AEW: Claudio Castagnoli torna a parlare del suo debutto a Forbidden Door #AEW #ClaudioCastagnoli - smooth_fus : @danielfacm @Zincoritorna Io ormai seguo solo aew il livello è ormai di gran lunga superiore, questa settimana tra… -

Tom's Hardware Italia

... e come consuetudine per gli eventi in ppv della, purtroppo non è stato possibile vederex NJPW "Door né su SKY PRIMAFILA né in streaming on demand su NOW. L'evento è disponibile ...... e come consuetudine per gli eventi in ppv della, purtroppo non è stato possibile vederex NJPW "Door né su SKY PRIMAFILA né in streaming on demand su NOW. L'evento è disponibile ... Grande debutto di un ex-WWE a AEW x NJPW – Forbidden Door L'AEW ha sicuramente fatto molta strada dalla sua nascita nel 2019. È migliorata in molti modi e continua a fare cambiamenti. Tony Khan ha in programma anche di provare a ripetere il successo del pay- ...With CM Punk and others out due to injury, AEW needs MJF to come back soon before his storyline loses more momentum.