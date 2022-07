Aborto | Conzatti Iv | ' bene Ue | vergogna voto centrodestra italiano'

(Di venerdì 8 luglio 2022) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - "L'deve essere considerato come un diritto fondamentale dell'Ue, e come tale va tutelato. È un passo importante del Parlamento europeo che, in risposta alla decisione della Corte suprema statunitense di abolire il diritto all'negli Stati federali , ha approvato una Risoluzione in cui chiede di inserire il diritto all'nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea". Così la senatrice di Italia Viva Donatella, segretaria della commissione Femmincidio. "È gravissimo che la destra italiana, senza distinguo alcuno, abbia votato no dimostrando così di essere tra le forze politiche più conservatrici e retrograde del parlamento europeo. Tutelare il diritto all'è una battaglia di civiltà che non possiamo permetterci di perdere. Ed è una ...

AgenziaOpinione : SEN. CONZATTI (IV) * ABORTO: « DEVE ESSERE CONSIDERATO COME UN DIRITTO FONDAMENTALE DELL'UE, BATTAGLIA DI CIVILTÀ C…

Pillon: Presto anche in Italia aborto sarà un ricordo, non è un grumo di cellule ma un bambino

Anche in Italia l'aborto presto sarà abolito, almeno questo è il pensiero del senatore leghista Simone Pillon. Dura la replica di Donatella Conzatti (IV).