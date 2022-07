A Mario Desiati il Premio Strega 2022 Con “Spatriati” batte Claudio Piersanti

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 8 luglio 2022) Ilha scelto il suo vincitore e non è stato un compito facile, considerando che in gara, per la prima volta, c’erano sette finalisti. Il riconoscimento letterario va acon. Quest’anno ilha avuto una sfida in più: scegliere tra sette titoli finalisti. Un numero record mai proposto finora, che ha reso la finalissima ancor più ambita per i sette scrittori selezionati nella seconda fase delletterario. Ma soltanto uno è stato il vincitore e il suo nome non è stata neppure una grande sorpresa. Perché sì: tutti immaginavano che avrebbe trionfato. Il suo, pubblicato da Einaudi, è stato il più quotato alla ...