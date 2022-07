Ventive, la startup che aiuta altre startup a finanziarsi (Di giovedì 7 luglio 2022) L'Italia è al di sotto della media europea nel campo della ricerca e dell'innovazione tecnologica, secondo un recente studio condotto dall'Osservatorio dei conti pubblici italiani. E' tuttavia ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 7 luglio 2022) L'Italia è al di sotto della media europea nel campo della ricerca e dell'innovazione tecnologica, secondo un recente studio condotto dall'Osservatorio dei conti pubblici italiani. E' tuttavia ...

Pubblicità

Affaritaliani : Ventive, la startup che aiuta altre startup a finanziarsi - Ronnie_Laureana : RT @insquared: iNSQUARED è attenta anche alla sostenibilità ambientale. Grazie al team di Ventive, investiremo in #zeroCO2 #startup inte… - antonio_cosma : RT @insquared: iNSQUARED è attenta anche alla sostenibilità ambientale. Grazie al team di Ventive, investiremo in #zeroCO2 #startup inte… - salvatoreluciat : RT @insquared: iNSQUARED è attenta anche alla sostenibilità ambientale. Grazie al team di Ventive, investiremo in #zeroCO2 #startup inte… - startzai : RT @insquared: iNSQUARED è attenta anche alla sostenibilità ambientale. Grazie al team di Ventive, investiremo in #zeroCO2 #startup inte… -