Turismo, al via "Parchi nel Lazio-L'estate è qui": eventi gratuiti da luglio a settembre

#viviParchideLazio, è questo l'hashtag scelto per raccontare il programma Parchi nel Lazio – L'estate è qui lanciato questa mattina, 07 luglio 2022, allo spazio WeGil dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, dall'assessora alla Transizione Ecologica, Roberta Lombardi, e dall'Assessora al Turismo, Valentina Corrado. Tantissimi eventi gratuiti in programma da luglio a settembre: dalle escursioni archeologiche ai laboratori naturalistici, per scoprire la biodiversità, i paesaggi, la storia, l'archeologia; alle attività per bambini, dalle visite guidate in luoghi sconosciuti, ai trekking, alle attività sportive, ai disegni sulla sabbia; fino alla degustazione dei prodotti ...

