Tour de France, Wout Van Aert cede la maglia gialla: “Ho dato tanto, mi aspettavo una fuga più numerosa” (Di giovedì 7 luglio 2022) La sesta tappa del Tour de France 2022 è stata la più entusiasmante di questa edizione. Il lungo segmento di 219 chilometri incorona lo sloveno Tadej Pogacar, capace di regolare in volata i quotati Michael Matthews e David Gaudu: il capitano della UAE Team Emirates indossa anche il simbolo del primato. Coprotagonista di una frazione combattutissima il belga Wout Van Aert, showman d’eccellenza sin dai primi colpi di pedale: l’ex maglia gialla è stato in grado di ricucire in prima persona su due attacchi da lontano per poi lanciarsi in avanscoperta affiancato da Jakob Fuglsang e Quinn Simmons. Ultimo dei tre ad alzare bandiera bianca il classe ’94 si è arreso a una manciata di chilometri dall’arrivo, dedicandosi a conservare le energie nel finale una volta staccato dal gruppo dei ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 luglio 2022) La sesta tappa delde2022 è stata la più entusiasmante di questa edizione. Il lungo segmento di 219 chilometri incorona lo sloveno Tadej Pogacar, capace di regolare in volata i quotati Michael Matthews e David Gaudu: il capitano della UAE Team Emirates indossa anche il simbolo del primato. Coprotagonista di una frazione combattutissima il belgaVan, showman d’eccellenza sin dai primi colpi di pedale: l’exè stato in grado di ricucire in prima persona su due attacchi da lontano per poi lanciarsi in avanscoperta affiancato da Jakob Fuglsang e Quinn Simmons. Ultimo dei tre ad alzare bandiera bianca il classe ’94 si è arreso a una manciata di chilometri dall’arrivo, dedicandosi a conservare le energie nel finale una volta staccato dal gruppo dei ...

