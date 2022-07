Tim Summer Hits 2022: scaletta cantanti 7 luglio e diretta tv della seconda serata (Di giovedì 7 luglio 2022) Tim Summer Hits 2022 torna con il secondo appuntamento estivo. Dopo il successo della prima puntata della scorsa settimana, tornano tanti cantanti ad esibirsi per regalare un’altra bella serata di musica. Tim Summer Hits 2022: scaletta cantanti 7 luglio Tim Summer Hits 2022 torna con il secondo appuntamento della stagione estiva. Ancora tanta bella musica. Lo scenario è sempre Piazza del Popolo a Roma, dove la puntata è stata registrata a fine giugno. I prossimi appuntamenti saranno a Trieste, più precisamente a Portopiccolo (registrazioni il 28 e 29 giugno), e infine concludere sulla riviera ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 7 luglio 2022) Timtorna con il secondo appuntamento estivo. Dopo il successoprima puntatascorsa settimana, tornano tantiad esibirsi per regalare un’altra belladi musica. TimTimtorna con il secondo appuntamentostagione estiva. Ancora tanta bella musica. Lo scenario è sempre Piazza del Popolo a Roma, dove la puntata è stata registrata a fine giugno. I prossimi appuntamenti saranno a Trieste, più precisamente a Portopiccolo (registrazioni il 28 e 29 giugno), e infine concludere sulla riviera ...

Pubblicità

NekOfficial : Tim Summer Hits. Questa sera, in prima serata, su Rai 2. Cantate con me? #timsummerhits #rai2 @RaiRadio2… - RaiRadio2 : “Toglierei dal vocabolario le parole razzismo, intolleranza, disuguaglianza” @mengonimarco con @emastokholma nel b… - RaiRadio2 : “La felicità la prendo da me: siate felici, indipendentemente dagli altri” @AmorosoOF con @emastokholma nel backst… - sophicinoo : MA STASERA C’È MIO FIGLIO AL TIM SUMMER HITS MIO DIO - Teleblogmag : Gli appuntamenti in prima serata. #guidatv #programmitv #staseraintv #superguidatv #Ascoltitv #donmatteo Iscriviti… -