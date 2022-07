Tajani e Donato contro la mozione del Parlamento europeo per rendere l’aborto un diritto fondamentale

(Di giovedì 7 luglio 2022) Lavotata oggi dalper inseriretra i diritti fondamentali dell’Unione è passata con il voto favorevole di 324 eurodeputati. Ci sono stati 38 astenuti e 115 contrari. Tra questi ultimi diversi italiani di centrodestra, come Raffaele Stancanelli e Nicola Procaccini di Fratelli d’Italia, Matteo Adinolfi e Simona Baldassarre della Lega, la forzista Isabella Adinolfi e due figure di spicco: l’ex leghista Francescae il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio. Il testo, che ha come obiettivo quello di sollecitare il Consiglioa modificare l’articolo 7 de lla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, è stato proposto da alcuni membri del gruppo di Allenza progressista (S&D), di Renew Europe, di ...

