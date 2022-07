"Scrocconi internazionali". E lo chef rifiuta la cena gratis all'influencer (Di giovedì 7 luglio 2022) Il titolare di un noto locale di Città del Messico ha pubblicato su Twitter la richiesta di una influencer messicana, che gli chiedeva una cena gratis per due nel suo locale in cambio di visibilità sui social Leggi su ilgiornale (Di giovedì 7 luglio 2022) Il titolare di un noto locale di Città del Messico ha pubblicato su Twitter la richiesta di unamessicana, che gli chiedeva unaper due nel suo locale in cambio di visibilità sui social

Pubblicità

muffvns : RT @Guess_we_should: SCROCCONI INTERNAZIONALI D'ORA IN POI LI CHIAMERÒ SOLO E SOLTANTO COSÌ TUTTI QUANTI - Verykkk89 : RT @Guess_we_should: SCROCCONI INTERNAZIONALI D'ORA IN POI LI CHIAMERÒ SOLO E SOLTANTO COSÌ TUTTI QUANTI - Guess_we_should : SCROCCONI INTERNAZIONALI D'ORA IN POI LI CHIAMERÒ SOLO E SOLTANTO COSÌ TUTTI QUANTI - emmerrekappa : Potrei aver sborrato Lo chef Edgar Núñez rifiuta di ospitare gratis una influencer: «Sono scrocconi internazionali… - Tommsii : Teniamo tante belle presenze e vediamo sempre le solite coglionata . Oggi lo Chef credo dovrebbe essere Turcho con… -